LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Suhl OT Schmiedefeld (ots) - Aus bislang noch nicht geklärten Gründen entwickelte sich Freitagnachmittag ein Feuer in einem Einfamilienhaus (26.04.2024) in der Straße "Am Wald" in Suhl-Schmiedefeld. Die Flammen breiteten sich auf das gesamte Haus aus und griffen zudem auf zwei angrenzende Garagen über. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Derzeit ist das Haus nicht ...

