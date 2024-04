Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gefasst

Suhl (ots)

Im Rahmen einer Fußstreife stellten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl Donnerstagabend einen flüchtigen Ladendieb am Platz der Deutschen Einheit in Suhl fest. Sie hielten den alkoholisierten 27-Jährigen auf und konnten eine Flasche eines alkoholischen Getränkes sowie zwei Paar Kopfhörer auffinden, die er nicht bezahlt hatte. Das Diebesgut konnte an die bestohlenen Geschäfte zurückgegeben werden und den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

