LPI-SHL: Erst Unfall und dann Körperverletzung?

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit vom 01.01.2024 bis Donnerstagvormittag betraten unbekannte Täter einen Lagerkomplex in der Kleinen Bahnhofstraße in Zella-Mehlis. Im Inneren öffneten die Einbrecher gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten die Lagerhallen im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss. Sie entwendeten einen Bohrhammer der Marke "Hilti" im Wert von 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

