POL-LB: Ditzingen: Obstbäume von Friedhofsgelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand am Donnerstag (07.12.2023) bei einem Unfall gegen 17.30 Uhr in der Obere Ringstraße in Gerlingen. Eine 57 Jahre alte BMW-Lenkerin war in Fahrtrichtung Panoramastraße unterwegs. Am Fahrbahnrand in ihre Fahrtrichtung standen einige geparkte Fahrzeuge, so dass sie dem entgegenkommenden Verkehr zunächst durchfahren lassen musste. Als sie schließlich an den ...

mehr