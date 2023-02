Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-jährigen Mann am Bahnhof Viersen - Dülken

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am 14. Februar 2023 überprüften Beamte der Bundespolizei Reisende am Bahnhof Viersen - Dülken. Ein ägyptischer Staatsangehöriger gab an, mit der Regionalbahn RE 13 nach Venlo reisen zu wollen. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Diebstahl in zwei Fällen und Hehlerei vorlag. Demnach wurde der 27 - Jährige zu einer Geldstrafe von 270 Euro verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde der Mann vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet und zur Verbüßung seiner 27-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

