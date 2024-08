POL-VER: +Ermittlungen zur Brandursache im historischen Gebäude dauern an+

Verden (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Fachwerkhaus in der zentralen Innenstadt Verdens am Mittwochmittag in Vollbrand. Das historische Gebäude am Anita-Augspurg-Platz, das aus einer Gaststätte und Wohnraum besteht, wurde durch das Feuer weitgehend zerstört. Der umfangreiche Löscheinsatz der Feuerwehr dauert derzeit an. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das ...

