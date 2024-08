Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 10.08.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Verden. Am Freitagnachmittag kam es in Verden an der Kreuzung Marienstraße/Windmühlenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Citroen-Fahrerin und einem 41-jährigen Fahrradfahrer. Die 59-Jährige übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Fahrradfahrer und kollidiert mit diesem. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Unfallflucht in Thedinghausen

Thedinghausen. Am Mittwoch, den 07.08.2024, in der Zeit zwischen 17:18 Uhr und 17:24 Uhr, kam es an der Fußgängerampel, in Höhe des EDEKA Marktes in der Syker Straße in Thedinghausen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 8-jähriger Junge wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn bei Grünlicht überqueren und wurde dabei von einem silbernen Mercedes (B-Klasse) erfasst, welcher das Rotlicht missachtet hat. Der Mercedes setzte seine Fahrt in Richtung Emtinghausen fort, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 8-jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, verließ die Unfallstelle aber eigenständig mit seinem Fahrrad. Aufgrund einer Videoauswertung konnte festgestellt werden, dass zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge an der Ampel warteten.

Wir bitten diese Fahrzeugführer und Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem silberfarbenen PKW Mercedes Benz geben können, sich bei der Polizei Thedinghausen, Tel. 04204 914 380 zu melden.

Landkreis Osterholz

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Grasberg. Am Freitag, den 09.08.2024, zwischen 12:30 Uhr und 12:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in der Straße Kirchdamm in Grasberg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein dort geparkter Mini beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. Der bisher unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall von dem Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Grasberg unter der Telefonnummer 04208 919 880 in Verbindung zu setzen.

