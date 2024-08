Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden, Osterholz und Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer im Kreisverkehr übersehen+ Ottersberg. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Skoda stieß am Montag gegen 05.20 Uhr im Kreisverkehr in der Straße Am Damm mit einem 46 Jahre alten Radfahrer zusammen und verletzte ihn leicht. Der 45-Jährige war in Richtung Grüne Straße unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden Rennradfahrer. Der Radfahrer stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Fahrradfahrerin leicht verletzt+ Dörverden. Am Montagvormittag, gegen 09.25 Uhr, kam es auf der B215 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 44-jährigen Fahrerin eines Audi und einer 80-jährigen Radfahrerin. Die 44-Jährige wollte von einem Grundstück auf die Große Straße fahren. Sie übersah dabei die von rechts kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die 80-Jährige und verletzte sich leicht. Sie kam in ein Krankenhaus.

+Reh ausgewichen+ Dörverden. Auf der Dörverdener Straße verletzte sich am Montagvormittag, gegen 10.20 Uhr, eine 62 Jahre alter Fahrerin eines Hyundai leicht und kam in ein Krankenhaus. Ersten Informationen zufolge war sie einem querenden Reh ausgewichen, dabei in den Seitenraum geraten und mit einem massiven Straßenbaum zusammengestoßen. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw zurück auf die Mitte der Straße und blieb dort stehen. Die Straße war durch den Unfall zeitweise gesperrt und der Verkehr wurde über einen Parkplatz geleitet. Der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

+Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt+ Achim. Am Montagmittag, gegen 11.50 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einer beschädigten Gasleitung in der Obernstraße gerufen. Bei Tiefbauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden. Durch die Feuerwehr und Verantwortlichen von den Stadtwerken konnte schnell eine Gefährdung ausgeschlossen werden, da nur kurzzeitig Gas ausgetreten war. Während des Einsatzes war die Obernstraße vollständig gesperrt. Es kam in der Zeit zu Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Betrüger erbeuten Bargeld+ Schwanewede. In der Nacht von Sonntag auf Montag gelang es Betrügern mehrere Tausend Euro zu erbeuten. Die unbekannten Täter meldeten sich telefonisch bei einem 82-Jährigen und gaben sich als Polizeibeamte aus. Mit einer Legende zu einem möglichen Raubüberfall auf den Mann und geschickter Gesprächsführung gelang es den Tätern, den 82-Jährigen derart zu täuschen, dass er ihnen schließlich Bargeld aushändigte. Erst am Morgen fiel der Betrug auf.

Die Polizei rät bei Anrufen angeblicher Polizeibeamter, diese zunächst vorsichtig zu behandeln. Wird nach Geld oder Wertgegenständen gefragt, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Bestehen Zweifel an der Echtheit des Anrufers, kann mit Angehörigen, vertrauten Personen oder mit einer bekannten Dienststelle Rücksprache gehalten werden.

+Brand einer Ballenpresse+ Holste. Am Montagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Ballenpresse in Brand. Auf einem Feld im Bereich der Stedener Straße fing während Feldarbeiten die Ballenpresse an zu brennen und das Feuer ging auf das angrenzende Feld über. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte das weitere Ausbreiten auf dem Feld. Durch das Feuer entstand lediglich ein Schaden an der Ballenpresse.

+Gegen Pkw gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Rübhofstraße fuhr am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr ein Fahrradfahrer gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich leicht. Er wollte dem am Fahrbahnrand geparkten VW ausweichen und schaute nach dem Verkehr hinter sich. Dabei verschätzte er sich mit dem Abstand zu dem VW und fuhr gegen den geparkten Pkw. Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.

LANDKREIS WALSRODE

+Leichtverletzte Autofahrerin nach Unfall+ Walsrode. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven kam es am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige leicht verletzt wurde. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost wollte ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges einen weiteren Lkw überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah er dabei die von hinten kommenden 18-Jährige in ihrem Seat. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen.

Die 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

