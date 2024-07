POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach 12-Jährigem erledigt

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend (ca. 21 Uhr) ist ein 13-jähriger Junge aus Herten vom Dachboden einer ehemaligen Kirche an der Bahnhofstraße eingebrochen. Der Junge stürzte ca. 10-12 Meter tief in den Kirchenraum - er verletzte sich dabei schwer. Nach ersten Erkenntnissen war der 13-Jährige vom angrenzenden, ehemaligen Gemeindegebäude aus auf den Dachboden der Kirche gelangt. Die genauen Hintergründe zu dem ...

