Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Büroräume

Nordhausen (ots)

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße. Dort versuchten der oder die Täter mehrere Türen zu den dort befindlichen Büroräumen gewaltsam zu öffnen. Daran scheiterten sie jedoch. Zwei Briefkästen, welche zu dem Gebäude gehören, wurden gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde daraus nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0119832

