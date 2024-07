Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mietvertrag für Zentrale Polizeiliche Liegenschaft und Regionales Trainingszentrum unterschrieben

Recklinghausen (ots)

Nach einer europaweiten Ausschreibung im Oktober 2022 für eine neue Zentrale Polizeiliche Liegenschaft (ZPL) und ein Regionales Trainingszentrum (RTZ) ist das Vergabeverfahren abgeschlossen. Den Zuschlag hat eine Bietergemeinschaft der Firmen JBR aus Münster und Ten Brinke aus den Niederlanden mit Niederlassungen u. a. in Münster und Bottrop bekommen. Am 17.07.2024 unterschrieb die Polizeipräsidentin in Recklinghausen den Mietvertrag.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: "Mit dieser Vertragsunterzeichnung kommen wir dem Neubau einer weiteren polizeilichen Liegenschaft und dem Trainingszentrum ein gutes Stück näher. Nach dem Anbau mit neuer Leitstelle und neuem Polizeigewahrsam am Polizeipräsidium Recklinghausen und dem Neubau der Wache Oer-Erkenschwick wird diese Liegenschaft dazu beitragen, dass die Polizei in Recklinghausen gut gerüstet in die Zukunft blicken kann. Die drei Projekte sind mit Mitteln des Landes NRW und durch Genehmigung des Ministeriums des Innern NRW finanziell ermöglicht worden. Zudem werden die Behörden Oberhausen und Gelsenkirchen von dem geplanten Regionalen Trainingszentrum profitieren. Sie werden dort unter modernsten Voraussetzungen für den Ernstfall trainieren." Im Ausschreibungsverfahren konnten sich Investoren für eine Kooperation mit der Polizei als langjährigen Mieter bewerben. Die Mietdauer ist zunächst auf 25 Jahre ausgelegt, mit einer Verlängerungsoption von fünf Jahren. "Unsere zukünftigen Vermieter verfügen über viel Erfahrung bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten, insbesondere Behörden. Sie sind für die professionelle Planung und Umsetzung bekannt und ich bin sicher, dass wir mit ihnen einen starken Partner an unserer Seite haben." stellt Friederike Zurhausen heraus. Das Gelände für das geplante Projekt befindet sich am Westring in Recklinghausen und umfasst 50.000 m². Es soll unter anderem die derzeitig genutzte und in die Jahre gekommene Liegenschaft am Beisinger Weg ersetzen. Neben dem Regionalen Trainingszentrum werden auf dem Gelände Dienststellen der Polizei Recklinghausen untergebracht. So werden die Hundertschaft, verschiedene Kommissariate, Sachgebiete und die Fahrzeugwerkstatt eine neue Wirkungsstätte finden. Zudem sind Parkmöglichkeiten für Dienstfahrzeuge und die Fahrzeuge der Mitarbeitenden vorgesehen. Durch die zentrale Lage und die gute Autobahnanbindung ist das Zentrum auch für die Nachbarbehörden gut erreichbar. So können Trainings effizient und zeitsparend erfolgen. Bevor es in die praktische Umsetzung gehen kann, ist es erforderlich, in den nächsten Schritten in enger Abstimmung mit der Stadt Recklinghausen die Bauleitplanung zu entwickeln.

