POL-RE: Recklinghausen: Kind leicht verletzt aus stark verrauchter Wohnung gerettet

Recklinghausen (ots)

Durch das beherzte Eingreifen zweier Polizeibeamter konnte ein 11-jähriges Kind aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss gerettet werden, aus der bereits starker Rauch kam.

Gegen 07:15 Uhr am Mittwochmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Kellerbrand an der König-Ludwig-Straße gerufen. Während sich ein 11-jähriges Kind selber aus einer der beiden Wohnungen retten konnte, stand das zweite Kind bei Eintreffen der Polizei am Fenster im ersten Obergeschoss und rief um Hilfe.

Mit einer Haushaltsleiter aus der Nachbarschaft schaffte es einer der beiden Polizeibeamten in die Nähe des Fensters. Währenddessen sicherte der zweite Beamte seinen Kollegen auf der Leiter ab. Durch "gutes Zureden" traute sich der Junge aus dem Fenster zu klettern. Hier konnte er durch den Polizisten festgehalten und nach unten gereicht werden.

Die beiden 11-Jährigen mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

