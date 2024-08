Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu exhibitionistischen Handlungen vor Kindern gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg. Ein bislang unbekannter Mann zeigte sein Geschlechtsteil am Sonntag und am Montag vor zwei Kindern im Bereich des Mühlenweges und der Straße Fährwisch. Dabei ließ er sein Glied sichtbar aus dem Hosenstall heraushängen und suchte den Blickkontakt zu den Mädchen. In beiden Fällen war der Mann mit einem Fahrrad unterwegs.

Am Sonntag war der Mann gegen 17.45 Uhr im Bereich des Mühlenweges unterwegs. Ein Mädchen war mit einem Hund spazieren, als der Mann mehrfach mit dem Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Als sie sein heraushängendes Glied bemerkte, flüchtete sie nach Hause und der Mann fuhr in unbekannte Richtung davon. Am Montag fuhr er gegen 16.30 Uhr mehrfach an einem Mädchen in der Straße Fährwisch vorbei. In beiden Fällen sprach er die Mädchen nicht an oder führte sexuelle Handlungen an sich durch.

Der bislang unbekannte Mann soll zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein. Er war ca. 170-180 cm groß, mit einer dicklichen Statur. Dazu hatte er kurze, schwarze, grau melierte Haare mit Geheimratsecken und einen Drei-Tage-Bart, der ebenfalls leicht grau war. Bekleidet war er mit einem einfarbigen blauen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein älteres, sogenanntes Hollandrad, in hellgrauer Farbe gehandelt haben.

Der Kriminalermittlungsdienst Achim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder den Taten geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

