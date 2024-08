Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Verfolgungsfahrt eines Motorrads++Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und ohne Versicherung++In Gegenverkehr gefahren++Verkehrsunfall mit Kind+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verfolgungsfahrt eines Motorrads+ Achim/Oyten. Ein 29-Jähriger aus Oyten lieferte sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Im Bereich der Embser Landstraße wollten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel ein Motorrad ohne Kennzeichen kontrollieren. Der 29-jährige Fahrer kam den Anhaltesignalen der Beamten zunächst nach, flüchtete jedoch vor der Kontrolle in Richtung Embsen und anschließend in Richtung Oyten. Dabei missachtete er Geschwindigkeitsbegrenzungen und diverse Verkehrsregeln. In Höhe der Einmündung der Straße Am Berg zur Lienertstraße konnte das Motorrad durch die Beamten gestoppt werden. Anschließend versuchte der 29-Jährige zu Fuß weiter zu flüchten, dies verhinderten die Beamten und nahmen ihn in Gewahrsam.

Bei der Kontrolle des Beschuldigten stellten sie dann gleich mehrere mögliche Gründe für seine Flucht fest. Der 29-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins, das Motorrad war nicht zugelassen und er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille.

Für die eingeleiteten Strafverfahren musste sich der 29-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und das Motorrad wurde sichergestellt. Der 29-Jährige verletzte sich bei der Flucht leicht und wurde im Krankenhaus untersucht.

+Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und ohne Versicherung+ Langwedel. Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, kam es auf der Weserstraße zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Eine 48-jährige Fahrerin eines BMW musste auf der K9 in Richtung Blender bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 34-jähriger Fahrer eines Transporters bemerkte den stehenden BMW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 21.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Transporter keine Haftpflichtversicherung mehr besaß. Gegen den 34-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

+In Gegenverkehr gefahren+ Verden. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines VW verlor am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Hamburger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem VW eines 46 Jahre alten Fahrers zusammen. Nach ersten Informationen wollte der 21-Jährige von der Einmündung Neumühlen nach rechts auf die Hamburger Straße abbiegen und gab dabei zu viel Gas. Er verlor die Kontrolle über den VW und rutschte über die Fahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn stieß er frontal mit dem VW des 46-Jährigen zusammen, der stadteinwärts unterwegs war. Die Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 27.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall mit Kind+ Grasberg. Auf der Speckmannstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 83-jährige Fahrerin eines Opel das Mädchen auf dem Fahrrad, welches die Straße überquerte. Das Mädchen stürzte, verletzte sich ersten Informationen zufolge jedoch nicht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

