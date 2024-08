Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 18.08.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

- Bereich LK Verden:

++ Einbrecher ohne Beute ++

Dörverden - Im Laufe des Samstages kam es im Ortsteil Stedorf, in der Straße Quickborn, zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte, ein Fenster zu einem Wohnraum aufzuhebeln und einzusteigen. Der Tatort wurde ohne Beute wieder verlassen. Zeugen, die in der Zeit von 08 bis 21 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 zu kontaktieren.

++ Rollstuhlfahrer nicht verkehrstüchtig ++

Verden - Erheblich alkoholisiert nahm ein 67jähriger Mann mit einem elektrischen Rollstuhl am Straßenverkehr teil, was ihm nur mäßig gelang. Zeugen beobachteten den Rollstuhlfahrer zur Mittagszeit des Samtages in der Moorstraße, wo er mit seinem Gefährt umkippte und eilten zur Hilfe. Die hinzugerufenen Beamten der Verdener Polizei konnten bei dem Mann, der sich keine Verletzungen zugezogen hatte, einen Atemalkoholwert von fast 3,5 Promille feststellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

++ Geschwindigkeit nicht angepasst ++

Langwedel - Ohne Verletzte aber mit erheblichem Sachschaden endete ein Unfall, auf den Beamte der Polizei Verden am Samstag Mittag in der Hollenstraße zu kamen. Ein 23jähriger Oldenburger hatte die regennasse Fahrbahn am Ende der Eisenbahnbrücke falsch eingeschätzt und seine Geschwindigkeit nicht angepasst. So konnte er seinen VW Polo nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Skoda einer 45jährigen Frau aus Schwarme auf, die nach links in die Bgm.-Lange-Straße abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 7500 EUR schätzt. Der Pkw des Verursachers musste danach abgeschleppt werden.

++ Unfall im Kreisverkehr ++

Verden - Am frühen Sonntag Morgen, gegen 06:20 Uhr, kam es im Kreisverkehr Osterkrug zu einem Unfall mit hohem Sachschaden, als ein 26jähriger Fahrer eines Transporters zu spät bemerkte, dass der Audi Q8 vor ihm anhalten musste, um dem Kreisverkehr den Vorrang zu gewähren. Der Transit-Fahrer fuhr auf den Pkw des 24jährigen Bremers auf und schob das Fahrzeug in den Kreisel, wo er mit dem bevorrechtigten BMW X5 eines 30jährigen Verdeners kollidierte. Der Audi-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen an der Hand zu. Es entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 17.500 EUR schätzt. Der Transporter musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

++ Teure Kettenreaktion ++

Oyten - Am späten Nachmittag des Samstages befuhr eine Hochzeitsgesellschaft in einer Kolonne den Oyter Damm aus Bremen kommend in Fahrtrichtung Oyten. Als der 26jährige Fahrer eines Mercedes aus Bremen an einer roten Ampel stoppen musste, fuhr ein 19jähriger Fahranfänger mit seinem VW Golf auf und löste damit eine Kettenreaktion aus. Die hinter ihm fahrenden, teils hochwertigen Fahrzeuge konnten ebenfalls nicht mehr anhalten und so kam es, dass am Ende acht beschädigte Pkw an der Unfallstelle warteten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 20.000,- Euro.

Bereich LK Osterholz-Scharmbeck:

++ Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet ++

Vollersode/Wallhöfen - Am Samstagabend, gegen 20:19 Uhr, verlor ein 33-jähriger aus Hambergen wahrscheinlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit und der Tatsache, dass er mit über 1,7 Promille erheblich alkoholisiert war, in der Dorfstraße die Kontrolle über seinen Pkw VW Golf und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem er im Seitenraum mit einem Baum und einem Zaun kollidiert war, flüchtete der 33-jährige zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte jedoch von den eintreffenden Polizeibeamten kurz darauf gestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein konnte beschlagnahmt werden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

