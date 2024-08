POL-PB: Fußgängerin läuft vor Auto - schwerverletzt

Paderborn (ots) - (CK) - Am Dienstag (13.08., 12.30 Uhr), wurden Polizeibeamte im Rahmen eines anderen Einsatzes auf ein Auto auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes An der Talle aufmerksam, in dem sich bei Außentemperaturen von 34 Grad ein Hund befand. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne, die Fenster waren auf einer Seite lediglich zwei Zentimeter geöffnet. ...

mehr