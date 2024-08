Polizei Paderborn

POL-PB: Hund bei extremer Hitze im Auto zurückgelassen - Strafanzeige

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstag (13.08., 12.30 Uhr), wurden Polizeibeamte im Rahmen eines anderen Einsatzes auf ein Auto auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes An der Talle aufmerksam, in dem sich bei Außentemperaturen von 34 Grad ein Hund befand. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne, die Fenster waren auf einer Seite lediglich zwei Zentimeter geöffnet. Das Tier lag auf dem Fahrersitz, hechelte und machte einen apathischen und erschöpften Eindruck. Die Beamten konnten die 44-jährige Halterin aus Büren schnell ausfindig machen und den Hund aus dem Auto befreien. Er ist augenscheinlich unverletzt.

Ermittlungen ergaben, dass die Frau das Tier für mindestens eine halbe Stunde in dem Auto zurückgelassen hatte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Polizei erinnert:

Lassen Sie Kinder oder Tiere niemals bei Hitze im Auto zurück, auch nicht, wenn Sie "nur kurz" etwas erledigen wollen!

Das Auto kann bei den momentanen hohen Außentemperaturen schnell zur Hitzefalle werden. Selbst wenn die Fenster leicht geöffnet sind und das Fahrzeug im Schatten steht, können im Wageninneren die Temperaturen schon innerhalb kürzester Zeit für Mensch und Tier lebensbedrohliche Werte erreichen.

