Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mit E-Scooter gestürzt++Flasche mit unbekannter Flüssigkeit bei Bauarbeiten gefunden+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mit E-Scooter gestürzt+ Verden. Im Brunnenweg stürzte am Dienstagmorgen gegen 08.45 Uhr eine 37-jährige Frau mit einem E-Scooter und verletzte sich leicht. Ersten Informationen zufolge erschrak sie über ein herannahendes Fahrzeug und stürzte allein beteiligt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

+Flasche mit unbekannter Flüssigkeit bei Bauarbeiten gefunden+ Verden. Am Dienstagmittag, gegen 12.40 Uhr, fanden Arbeiter bei Tiefbauarbeiten in der Straße Hubertushain eine Flasche im Erdreich, aus welcher Teile einer Flüssigkeit ausliefen. Kurz darauf klagten drei Mitarbeiter über Kopfschmerzen und ein Großaufgebot der Feuerwehr mit dem Gefahrguttrupp rückte an.

Die ersten Untersuchungen ergaben keine Hinweise, um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, sodass zur genauen Bestimmung ein Gefahrgutberater hinzugezogen wurde. Bei der folgenden Untersuchung konnte eine Gefährdung für Menschen und die Umwelt durch die mineralölhaltige Substanz ausgeschlossen werden.

Die drei Mitarbeiter kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Landkreis Verden kümmerte sich um die Sicherung und Entsorgung der Flasche.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

