Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Auto

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag hatte es ein Dieb in der Erfurter Altstadt auf einen Transporter abgesehen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt, als sich der unbekannte Täter näherte. Er schlug eine Seitenscheibe ein und schnappte sich aus dem Inneren des Fahrzeugs eine Handtasche, Geldkarten und 300 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Montagmorgen bemerkte der Besitzer den Einbruch in sein Auto und informierte die Polizei. (SE)

