LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda verursachte die Zündung eines pyrotechnischen Gegenstands in der Nacht zu Sonntag einen großen Schaden. Ein Unbekannter hatte in Gebesee den sprengbaren Gegenstand in einem Briefkasten platziert. Als dieser detonierte beschädigte er zwei Briefkästen, ein Tor und die Hauseingangstür. Auf Grund der Wucht der Sprengung wurde auch das Rolltor einer weiteren Garage ...

