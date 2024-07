Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken hinter dem Steuer

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda stoppte die Polizei in der Nacht zu Montag einen betrunkenen und berauschten Autofahrer. Der 18-Jährige war mit seinem Skoda auf der Landstraße zwischen Weißensee und Scherndorf unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Der bei der anschließenden Verkehrskontrolle durchgeführte Alkoholtest zeigte über 1,1 Promille an. Darüber hinaus zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Der Autofahrer musste daraufhin für eine Blutprobe mit zur Dienstelle und verließ diese zu Fuß mit einer Strafanzeige im Gepäck. (SE)

