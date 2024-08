Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden

Osterholz vom 24.08.2024

Polizeiinspektion Verden (ots)

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Achim

Am frühen Freitagnachmittag wird in Achim/Ortsteil Uphusen durch Zeugen ein offensichtlich betrunkener Fahrzeugführer eines Pkw Skoda gemeldet. Durch den Zeugen kann u.a. ein Kennzeichen übermittelt werden. Der in Rede stehende Pkw Skoda kann durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angehalten und kontrolliert werden. Bei dem männlichen 50-Jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 4,94 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den nunmehr Beschuldigten eingeleitet.

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Autobahnpolizei

Keine presserelevanten Ereignisse.

gefertigt, Hensen, POK

