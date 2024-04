Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW brennt auf Autobahn und qualmende Batterie an einer Schule

Sprockhövel

Am Karsamstag wurde die Feuerwehr gegen 18.40 auf die BAB 43 gerufen. Kurz vor der Abfahrt zur BAB 46 brannte ein Fahrzeug. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor und löschte den Brand. Darüber hinaus beseitigte die Feuerwehr eine ca. 40 m lange Ölspur im Bereich der Einsatzstelle. Einsatzende war gegen 20.05 Uhr. gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal benötigt. Auf dem Parkplatz des Schulhofes an der Dresdner Straße sollte eine Batterie eines Kraftfahrzeuges rauchen und zischen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hatte der Eigentümer die Batterie bereits aus dem Fahrzeug entfernt. Die Feuerwehr kühlte die Batterie mit Wasser und kontrollierte das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Dort konnten keine Feststellungen gemacht werden. Die Batterie wurde zum weiteren Kühlen in eine Wanne mit Wasser gestellt. Einsatzende war bei diesem Einsatz gegen 0.00 Uhr.

