POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 25.08.2024

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden

Einbruch in Musikgeschäft

Verden. In der Nacht vom 23. auf den 24. August 2024 ist es zu einem Einbruch in das Musikgeschäft an der Oberen Straße gekommen. Die bisher unbekannten Täter drangen in das Geschäft ein, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Mögliche Hinweise werden bei der Polizei in Verden unter 04231/8060 entgegengenommen.

Bereich Achim

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Ottersberg. Am Samstagabend, 24.08.2024, war eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin zusammen mit ihrer 19 Jahre alten Beifahrerin auf der Straße Wallbrück unterwegs, als vor ihnen plötzlich ein Stück Rehwild die Fahrbahn querte. Beim Versuch auszuweichen geriet der Pkw in den Seitenraum, überschlug sich und kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Peugeot war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich auf mehrere tausend Euro beziffern. Die Landesstraße 154 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Verkehrsunfallflucht - Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss Am Samstagvormittag, 24.09.2024, befuhr Toyota-Fahrer die A 27 in Richtung Cuxhaven. Im Eingangsbereich der Baustelle, welche sich in Höhe der Raststätte Goldbach in Langwedel befindet, kam er ersten Informationen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Warnbaken. Anschließend fuhr der Toyota-Fahrer fort. Noch am selben Tag gelang es der Polizei den Fahrzeugführer zu ermitteln. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 56 Jahre alten Mann. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 56-Jährigen ergab mehr als 3 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin stellten die Polizeibeamten seinen Führerschein sicher. Den Toyota-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf zumindest 3.000 EUR beziffern.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse.

