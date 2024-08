Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bauwagen geriet in Brand

Langwedel. Am Dienstag gegen 16:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Birkenallee ausrücken. Ein leerstehender Bauwagen geriet hier aus unbekannten Gründen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vor dem vollständigen Ausbrennen des Wagens ablöschen. Letztlich entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinweise zur bislang ungeklärten Ursache nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Gasbrenner sorgt für Feuerwehreinsatz

Blender/Einste. Die Nutzung eines Gasbrenners zur Entfernung von Unkraut führte am Dienstag Am Eichhofe gegen 19 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein Anwohner entfernte mit einem Gasbrenner Unkraut, dabei entzündete sich im Bereich einer dortigen Garage eine hierin gelagerte Matratze. Die Flammen breiteten sich im weiteren Verlauf in der Garage aus, sodass diese vollständig ausbrannte. Löschversuche des Anwohners verliefen erfolglos, führten jedoch dazu, dass er selbst Verletzungen erlitt, aufgrund derer er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Der Sachschaden an der Garage sowie an einem Motorrad und zwei Fahrräder, die sich in dieser befanden, beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Dachstuhl niedergebrannt

Langwedel. An der Straße Moorberg kam es am Dienstag gegen 18 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Während der Eigentümer des Hauses Dacharbeiten ausführte und dabei einen Gasbrenner nutzte, entwickelte sich ein Brand, der sich letztlich auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr sorgte dafür, dass das Feuer abgelöscht wurde. Die zwei Bewohner des Hauses blieben unverletzt, zwei Feuerwehrleute erlitten während des Einsatzes leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 500.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei Verden zur genauen Brandursache dauern an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch beim Kindergarten

Schwanewede. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in einen Geräteschuppen des Kindergartens an der Wiesenstraße eingebrochen. Aus dem Schuppen entwendeten sie zwei Bollerwagen, mit denen sie unerkannt flohen. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/918650 entgegen.

VW geriet in Brand

Ritterhude. Am Dienstag gegen 4:30 Uhr geriet an der Straße Am Reuterplatz ein VW Golf in Brand. Die Brandursache dafür ist unklar. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand des Pkw, der durch die Flammen vollständig zerstört wurde, ab. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich rund 20.000 Euro. Hinweise zum Brandursache nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell