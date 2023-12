Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in Tischlerei - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hüllhorst (ots)

Wegen eines Brandgeschehens in einer Tischlerei wurde die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in die Tengerner Straße nach Hüllhorst-Schnathorst gerufen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse war das Feuer gegen 0.25 Uhr in den im Keller gelegenen Fabrikationsräumen ausgebrochen. Eine in dem Gebäude installierte Sprinkleranlage verhinderte Schlimmeres und löschte die Flammen. Trotz dessen kam es zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Kräfte der Feuerwehr kontrollierten und belüfteten schließlich das Gebäude. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Bei den bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Wer zur Tatzeit oder auch davor verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tengerner Straße oder der Einmündung Auf der Steinbrede gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden-Lübbecke.

