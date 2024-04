POL-MFR: (416) Nach Wohnungsbrand - Mann tot geborgen

Oberasbach (ots) - Zwischen Donnerstagabend (18.04.2024) und Samstagmittag (20.04.2024) sprühten Unbekannte ein Hakenkreuz an die Mauer einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Oberasbach (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag und 13:00 Uhr am Samstag brachten unbekannte Personen ein Hakenkreuz an der Mauer einer Jugendeinrichtung in der ...

