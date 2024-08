Polizei Hagen

POL-HA: Streit am Bahnhof mit Pfefferspray führt zur Durchsuchung von Wohnung mit Drogenversteck

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 17.08.2024, nahmen mehrere Streifenwagen gegen 20:30 Uhr Fahrt zum Berliner Platz auf. Dort kam es zu handfesten Streitigkeiten im Betäubungsmittelmilieu: Ein 20- und ein 24-Jähriger schlugen dort unter Einsatz von Pfefferspray und eines Schlagstocks auf einen 19-Jährigen ein. Als sie davonrannten, konnten beide Männer durch einen Diensthundführer und Zivilfahnder gestellt, zu Boden gebracht und festgenommen werden. Die Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei, welche insbesondere die Rauschgiftkriminalität am Bahnhof bekämpfen, führten weitere Ermittlungen durch. Durch diese Maßnahmen wurden die Polizisten auf zwei weitere Wohnungen im Innenstadtbereich aufmerksam. Die Hagener Staatsanwaltschaft ordnete auf Anregung der Beamten die Durchsuchung der Wohnungen an. In einer davon trafen die Ermittler auf einen 42- und einen 31-Jährigen. Diese sowie die Schläger wurden vorläufig festgenommen. Ferner gelang den Polizisten die Sicherstellung mehrerer Kilos Cannabis und Haschisch. Die Beamten fertigten mehrere Anzeigen und Berichte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

