Polizei Hagen

POL-HA: 34-Jähriger wird nach Trunkenheitsfahrt in Gewahrsam genommen

Hagen-Eckesey (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2024, kontrollierten Polizisten während ihrer nächtlichen Streife einen Dacia, der gegen 02:30 Uhr die Eckeseyer Straße aus Richtung Altenhagen in Richtung Vorhalle fuhr. Er erklärte den Beamten, dass er seinen Führerschein nicht mit sich führe. Dabei fiel den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Test zeigte an, dass er mit fast anderthalb Promille stark betrunken war. Als dem Mann die Blutprobenentnahme eröffnet wurde, zeigte er sich widerwillig, aggressiv und aufbrausend. Er erklärte, dass er sich gegen eine Entnahme wehren werde. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf die Wache. Dort musste er von mehreren Polizisten fixiert werden, damit der Arzt die Blutprobe entnehmen konnte. Weil er sich auch im Anschluss aggressiv verhielt, brachten ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen. Es wurde eine Anzeige gegen ihn vorgelegt. (hir)

