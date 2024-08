Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss in das Polizeigewahrsam gebracht werden

Hagen-Boele (ots)

Montag (19.08.) randalierte ein 67-Jähriger gegen 23.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Kirchlohweg und schrie laut. Bei mehreren Anwohnern habe er zudem "Sturm geklingelt". Polizisten konnten den Mann antreffen. Er befand sich augenscheinlich in einem stark alkoholisierten Zustand und hatte leichte koordinative Probleme. Er machte lediglich verwirrte Angaben. Während des Gespräches schwankte die Stimmung des Hageners, sodass dieser sich unterschwellig aggressiv verhielt. Er baute sich körperlich vor den Polizisten auf, kam ihnen zu nahe und zeigte bedrohlich mit dem Zeigefinger auf die Einsatzkräfte. Der Mann lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort ab. Während des Einsatzes gab er an, dass er spazieren gehen wolle, entfernte sich aber, trotz mehrfacher Aufforderung, nicht von der Örtlichkeit. Einen Platzverweis ignorierte er. Der 67-Jährige musste zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (Ruhestörungen), zur Durchsetzung des Platzverweises, zur Ausnüchterung und Beruhigung seines Gemütszustandes, in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest im Polizeigewahrsam ergab einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille. (arn)

