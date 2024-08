POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hagen-Mitte (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter raubten einer 78-jährigen Frau am Montagabend (19.08.2024) in der Innenstadt die Handtasche und flüchteten unerkannt mit einem E-Scooter. Die Hagenerin befand sich gegen 19.00 Uhr auf dem Heimweg und ging die Lützowstraße in Richtung der Bülowstraße entlang. An der Kreuzung zur Leiblstraße blieb die Frau kurz stehen, um ihren Schlüssel aus ihrer Handtasche zu ...

