POL-HA: Erfolgreiche Verkehrskontrollen des Hagener Verkehrsdienstes zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Hagen (ots)

Am Montag, 19.08.2024, führte der Verkehrsdienst Hagen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit einer Vielzahl von Beamten zwei umfassende Kontrollstellen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Die erste Kontrollstelle befand sich in Elsey auf Höhe der Lennearena, die zweite an der Bahnhofshinterfahrung.

Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet:

- 41 Geschwindigkeitsverstöße, darunter 10 Ordnungswidrigkeiten. Das schnellste gemessene Fahrzeug war mit 86 km/h unterwegs - 7 Verstöße gegen die Gurtpflicht - 8 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung am Steuer - 1 Verstoß gegen die Pflichtversicherung eines Pkw - 2 Verstöße beim Abbiegen - 4 Verstöße bezüglich unzureichender Bereifung: In einem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt - 1 Verstoß gegen die HU-Vorschriften - 1 Strafanzeige nach der Fahrt unter Betäubungsmitteln eines 28-Jährigen auf einem E-Scooter

Zudem fertigten die Polizisten mehrere Berichte. Der Hagener Verkehrsdienst wird seine Bemühungen fortsetzen, die Hauptunfallursachen gezielt zu bekämpfen und somit zur Sicherheit auf den Straßen beizutragen. (hir)

