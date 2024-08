POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt am frühen Morgen

Bad Sobernheim (ots) - Am Vormittag des 27.07.24 wurde erneut die Beschädigung eines Abwasserrohres in der Unterführung am Bahnhof Bad Sobernheim festgestellt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn 06752-1560 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

