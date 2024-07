Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht Schwimmbad Kirn

Kirn (ots)

Am heutigen Dienstag, 30.07.24 zwischen 15:00 und 18:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Berger Weg in Kirn. Hierbei wird ein am Straßenrand geparkter PKW durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernt sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 1000 Euro liegen. Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell