Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschenraub - Zwei Täter auf E-Scooter unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter raubten einer 78-jährigen Frau am Montagabend (19.08.2024) in der Innenstadt die Handtasche und flüchteten unerkannt mit einem E-Scooter. Die Hagenerin befand sich gegen 19.00 Uhr auf dem Heimweg und ging die Lützowstraße in Richtung der Bülowstraße entlang. An der Kreuzung zur Leiblstraße blieb die Frau kurz stehen, um ihren Schlüssel aus ihrer Handtasche zu nehmen. Plötzlich kamen aus Richtung der Bülowstraße die zwei Unbekannten gemeinsam auf einem E-Scooter auf sie zugefahren, schubsten sie und entrissen der 78-Jährigen die Handtasche. Dann setzten sie ihre Fahrt fort. Die Hagenerin wurde nicht verletzt. Sie sagte den hinzugerufenen Polizeibeamten, dass die beiden Täter 14 bis 16 Jahre alt und zwischen 170 cm und 175 cm groß waren. Beide hatten dunkle, im Nacken sehr kurz geschnittene Haare. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem auch zivile Einsatzkräfte und ein Diensthund eingesetzt waren, verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Handtaschenraubes und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

