POL-HA: Unbekannter kippt Pferdemist und Essensreste vor Haupteingang eines Hohenlimburger Autohauses

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann kippte am Sonntagabend (18.08.2024) Pferdemist und Essensreste vor den Haupteingang eines Autohauses in Hohenlimburg. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Elseyer Straße wurde am Montagmorgen auf die Verschmutzungen im Bereich einer Drehtür aufmerksam. Auf den Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras war ein Mann zu erkennen, der am Vorabend, gegen 21.30 Uhr, mit einem Eimer in Richtung des Eingangs lief und diesen dort entleerte. Er trug ein rotes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose, weiße Schuhe und eine weiße Kappe. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

