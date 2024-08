Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Hagen-Herbeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.08.2024) ereignete sich auf der Hohenlimburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 17.00 Uhr kollidierte der Motorradfahrer in Höhe der Einmündung Herbecker Weg (außerhalb geschlossener Ortschaften) mit einem abbiegenden Toyota, der von einem 69-jährigen Hagener gesteuert wurde. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht für ihn Lebensgefahr. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, kam jedoch dort nicht zum Einsatz. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Sicherung der Unfallspuren und zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfall-Team aus Dortmund angefordert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (sch)

