Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall in Altenhagen - 35-jähriger Radfahrer verletzt sich leicht

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer verletzte sich am Dienstagabend (20.08.2024) bei einem Alleinunfall in Altenhagen leicht. Der Hagener befuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec den Gehweg der Boeler Straße in Richtung Altenhagen. Zeitgleich fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem VW aus einer Grundstückseinfahrt heraus. Laut eigenen Angaben erschrak sich der Fahrradfahrer, als er das Scheinwerferlicht des Autos sah und leitete eine starke Bremsung ein. Durch diese stürzte der 35-Jährige über seinen Lenker vom Rad auf den Gehweg. Zu einer Kollision mit dem VW der 65-Jährigen kam es nicht. Der leicht verletzte Hagener wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell