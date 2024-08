Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Altenhagen - Unbekannter entreißt 68-jähriger Frau die Goldkette

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagmorgen (20.08.2024) raubten zwei bislang unbekannte Täter einer 68-jährigen Frau in Altenhagen die Goldkette. Die Frau stand gegen 10.00 Uhr an der Bushaltestelle "Houbenstraße" in der Alexanderstraße. Mit ihr zusammen hielten sich noch zwei weitere Männer dort auf, die die 68-Jährige nach der Uhrzeit fragten. Nachdem die Hagenerin den Männern die Auskunft erteilte, entschied sie sich dazu, noch einmal nach Hause zu gehen, weil sie dort etwas vergessen hatte. Dazu ging sie einen Treppenabsatz hinauf zu einem Fußweg, der die Alexanderstraße mit der Houbenstraße verbindet. Einer der Männer verfolgte sie und riss von hinten an ihrer Halskette. Anschließend ging der Täter mit der Beute zurück zur Bushaltestelle. Die 68-Jährige ging nach Hause und alarmierte die Polizei. Sie beschrieb die beiden Unbekannten als etwa 40 Jahre alt mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Der Mann, der sie verfolgte, hatte schwarze Haare. Er trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf, ein weißes T-Shirt sowie eine kurze Hose und Schlappen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des Raubes und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

