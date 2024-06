Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots)

Montagabend hatte es ein Einbrecher auf eine Wohnung in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Der Unbekannte war zunächst auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt. Anschließend ging er in das dritte Obergeschoss und brach dort die Wohnungstür auf. Er durchwühlte Schränke und Schubladen. Schließlich fand er mehrere Elektrogeräte im Wert von etwa 1.000 Euro und steckte sie ein. Der Bewohner bemerkte den Einbruch kurz nach Mitternacht und informierte die Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell