Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Handtaschenraub zum Nachteil einer 82-jährigen weiblichen Person

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag gegen 17:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt über einen Handtaschenraub in der Gutenbergstraße im Saarbrücker Stadtteil Alt-Saarbrücken in Kenntnis gesetzt. Konkret wurde durch einen bislang unbekannten männlichen Täter die Handtasche einer 82-jährigen weiblichen Person gewaltsam entrissen. Die Dame stürzte hierdurch zu Boden und wurde verletzt. Sie musste durch einen Rettungswagen in ein Saarbrücker Klinikum gebracht werden. Der Täter flüchtete in einem vermutlich schwarzen Peugeot 3008 mit französischen Kennzeichen von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

