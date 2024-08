Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Einsatztrupp beobachtet Drogendealer - Wohnungsdurchsuchung mit Festnahme erfolgt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität hielten sich Zivilfahnder des Hagener Einsatztrupps am Dienstag, 20.08.2024, gegen 20 Uhr an der Oberen Wasserstraße auf. Dort gelang es ihnen, einen Drogendealer zu beobachten. Er übergab seine Ware an einen Kunden. Kurz darauf stoppten ihn die Ermittler. Da sich der 48-Jährige nicht ausweisen konnte, versuchten die Beamten seinen Wohnort zu ermitteln. Zunächst machte er widersprüchliche Angaben. Wenig später führte er die Polizisten zu einem Mehrfamilienhaus. Dort durchsuchten die Zivilfahnder die Wohnung des Mannes, in welcher sie weitere Drogen, Verpackungs- und Verkaufsmaterial auffanden. Sie beschlagnahmten die Gegenstände und nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest. (hir)

