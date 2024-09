Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +7-jähriges Mädchen bei Fahrradunfall schwer verletzt - Ermittlungen dauern an/ Zeugen zu Fahrradfahrer gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr, wurde ein 7-jähriges Mädchen bei einem zunächst unklaren Unfall am Auge schwer verletzt. Der Ursprung der Verletzung war bislang unklar. Das Mädchen war zusammen mit ihrem Bruder auf dem Weg zur Schule. Beide Kinder konnten am Mittwoch noch nicht befragt werden.

Heute Morgen waren Ermittler in der Poststraße unterwegs und sprachen zahlreiche Passanten an. In einer ersten Befragung des Bruders stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit dem Mädchen zusammengestoßen war. Der Junge war zusammen mit seiner Schwester auf dem geteilten Fuß- und Radweg der Poststraße auf der linken Seite in Richtung der Innenstadt unterwegs. Der Fußweg verlief dabei unter und der Radweg außerhalb der dortigen Arkaden. Nach Angaben des Bruders lief das Mädchen auf dem Fußweg und er schob sein Fahrrad auf dem Radweg.

Aus Richtung der Schwaneweder Straße kam ihm ein Radfahrer entgegen. Dieser fuhr vom Radweg zwischen den Säulen der Arkaden auf den Fußweg, womöglich um dem Jungen auszuweichen, und stieß mit dem 7-jährigen Mädchen zusammen.

Zu dem Unfall und dem Fahrradfahrer gab es heute Morgen bereits erste Zeugenhinweise. Eine Zeugin hatte in Höhe der Ecke Poststraße/Teichweg einen schnell fahrenden Fahrradfahrer bemerkt. Kurz darauf sah die denselben Radfahrer in der Poststraße vor einem weinenden Mädchen stehen.

Den Radfahrer beschrieb sie als ca. 25 Jahre alt, mit sportlicher Statur und einem dunklen Helm. Nach Angaben des Jungen war der Radfahrer möglicherweise mit einem roten Fahrrad unterwegs. Wie genau der Radfahrer an dem Unfall beteiligt war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Mädchen befindet sich weiterhin im Krankenhaus und wird nach ersten Erkenntnissen bleibende Verletzungen von dem Unfall haben.

Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer und dessen Beteiligung geben können. Zeugen und der Radfahrer selbst können sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell