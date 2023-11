POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Farbschmierereien im Parkhaus "Stadtmitte" (09./10.11.2023)

Konstanz (ots) - Am Samstag gegen 18:15 Uhr entzündete bisher unbekannte Täterschaft in der Leipzigerstraße mehrere neben einer Garage liegende PVC-Rohre. Die Flammen waren bei Eintreffen der Feuerwehr circa 2 Meter hoch. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise werden an das ...

