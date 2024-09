Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilung vom 07.09.2024

PI Verden/Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Oyten (BAB 1) Stauende übersehen - fünf Person bei Verkehrsunfall verletzt Am Freitagnachmittag staute sich aus Richtung Hamburg kommend der Verkehr auf der Autobahn 1 kurz vor dem Bremer Kreuz. Ein 61-jähriger Mann aus Vollersode übersah das Stauende und konnte seinen VW nicht mehr rechtzeitig abbremsen. In der Folge schob der VW weitere vier Fahrzeuge ineinander. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt 4 Menschen leicht (31 Jahre alte Frau, 59 Jahre alter Mann, 18 Jahre alter Mann und 57 Jahre alte Frau) und eine 58-jährige Frau schwer verletzt. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mindestens 50000 Euro geschätzt. Der Verkehr konnte über den Seitenstreifen der Autobahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nichtsdestotrotz entstand ein erheblicher Rückstau.

Bereich Achim

Vers. ED in Bäckereifiliale

Ottersberg:

In der Zeit zwischen Freitag, den 06.09.24, circa 20:00 Uhr und Samstag, den 07.09.24, 04:22 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale, in der Landstraße, in Fischerhude. Hierbei zerstörte der bis dato unbekannte Täter eine Fensterscheibe zum Geschäft, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde. Hiernach entfernte sich die Täterschaft, vermutlich ohne Diebesgut. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Trunkenheit im Verkehr, infolge Alkohol

Achim:

In den Frühen Morgenstunden des 07.09.24 kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes, des PK Achim einen 38-jährigen Achimer, welcher mit seinem VW Golf die Hauptstraße in Achim befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nunmehr Beschuldigte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es folgten die Eröffnung eines Strafverfahrens, eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Fahren unter Einfluss von THC und Kokain: Achim:

In den Nachmittagsstunden des 06.09.24 kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes, des PK Achim, einen 38-jährigen Mann aus Langwedel, welcher die Straße Im Finigen, mit seinem Ford Focus befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der nunmehr Betroffene unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Es folgten eine Blutentnahme und die präventive Sicherstellung seines Führerscheins.

Küchenbrand

Thedinghausen:

Am Freitag, den 06.09.2024, kam es gegen 19:44 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus, in der Straße Dunkerskamp, in Thedinghausen. Durch den Brand wurden mehrere Wohnungen des Hauses, zumindest durch Rauchgase, in Mitleidenschaft gezogen und somit zunächst unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 75000 EUR geschätzt. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim geführt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Verkehrsunfall

Am Freitag den 06.09.2024, gegen 14:20 Uhr kam es an der B74 im Bereich der Oldenbütteler Straße in Hambergen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-Jährigen Mann aus Osterholz-Scharmbeck, welcher mit seinem Pkw auf die B74 einbiegen wollte und einem 61-Jährigen Mann aus Hambergen, welcher gerade mit seinem Fahrrad (Pedelec) die Oldenbüttler Straße entlang der B74 kreuzte. Der 61-Jährige Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Am Freitag den 06.09.2024, gegen 17:40 Uhr kam es in Grasberg auf der Straße Kirchdamm in Höhe des Wörpedorfer Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 41-Jährigen Pkw Fahrerin aus Worpswede und einer 71-Jährigen Radfahrerin (Pedelec) aus Lilienthal. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad, bei dem die 71-Jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

