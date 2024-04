Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch am Tag

Breitungen (ots)

Sonntagmorgen zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Amtsstraße in Breitungen ein. Die Täter durchwühlten und verwüsteten die Wohnung und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Auch ein vor dem Haus abgestelltes Mountainbike nahmen die Täter mit. Dieses konnte später, stark beschädigt und somit nicht mehr nutzbar, in der Ortslage Breitungen aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0095818/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

