LPI-SHL: Geparktes Auto gerammt - unbekannter Zeuge hinterlässt Zettel

Eisfeld (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen Schriftzüge an einen Lagercontainer in der Straße "Am Bahnhof" in Eisfeld mit blauer und roter Sprühfarbe. Weiterhin fand sich der gleiche Schriftzug an einem Wegweiser sowie an mehreren Objekten des Busbahnhofs. Montagmorgen (15.04.2024) meldete eine Zeugin ebenfalls ein ähnliches Graffiti mit blauer und roter Sprühfarbe an der Fassade eines Einkaufsmarktes in der Straße ...

mehr