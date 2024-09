Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall mit mehreren Verletzten++Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht++Polizei zieht positive Bilanz zum Hammefest++Einbruch in Schuppen++Brand in Wohnhaus++Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall mit mehreren Verletzten+ Thedinghausen. Auf der Bremer Straße kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht und eine weitere Person schwer verletzt wurde.

Ein 20 Jahre alter Fahrer aus Bremen fuhr mit seinem Daimler auf der Bremer Straße aus Richtung Thedinghausen. In Höhe der Einmündung der Westerwischer Straße geriet er aus bislang unklarer Ursache in der Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem VW eines 63-Jährigen aus Soltau frontal zusammen. Der 20-Jährige verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 63-Jährige und seine 57-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8.500 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht+ Schwanewede. Im Bereich Schwanewede soll ein bislang unbekannter Mann ein Mädchen aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und ihr Süßigkeiten angeboten haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Mann am Montag, dem 02.09.2024, gegen 20 Uhr ein 11-jähriges Mädchen mit einem Fahrrad an der Einmündung des Tilsiter Weg zum Tannenberger Weg an. Das Mädchen fuhr aus Richtung Waldweg an einem geparkten schwarzen Transporter vorbei, als es von einem Mann angesprochen wurde. Dieser fragte sie, ob sie Süßigkeiten haben möchte. Das Mädchen hielt kurz an, worauf der Mann vom Beifahrersitz nach ihr gegriffen haben soll. Daraufhin fuhr das Mädchen schnell nach Hause, von wo aus die Mutter die Polizei informierte. Diese konnte im Rahmen der Fahndung den schwarzen Transporter nicht mehr feststellen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann eine helle Hautfarbe, war ca. 35 - 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen. Seine Statur war kräftig und leicht korpulent. Die vollen schwarzen Haare waren zur Seite gekämmt. Auf der Stirn trug der Mann eine Sonnenbrille. Dazu war er schwarz bekleidet.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Kleintransporter, Fabrikat nicht bekannt, mit verdunkelten Scheiben gehandelt haben. Eine Aufschrift soll auf der Karosserie des Transporters nicht vorhanden gewesen sein.

Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Transporter oder dem Mann geben können oder in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich telefonisch beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Polizei zieht positive Bilanz zum Hammefest+ Ritterhude. Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Ritterhuder Hammefest statt. Bei bestem Wetter besuchten knapp 40.000 Gäste das überregionale Volksfest im Ritterhuder Ortskern. Für die Sicherheit sorgen zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus der gesamten Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Sie zeigten Präsenz auf dem Festgelände und waren für die Besucher und Schausteller ansprechbar. Dies wurde von den Besuchern großteils positiv aufgenommen.

Aus Sicht der Polizei lief das Hammefest friedlich ab, die Polizeibeamtinnen und -beamten mussten nur vereinzelt eingreifen und Platzverweise für das Festgelände erteilen. Sie leiteten insgesamt sechs Ermittlungsverfahren, unter anderem eine Körperverletzung und zwei Sachbeschädigungen, ein.

+Einbruch in Schuppen+ Schwanewede. Am Wochenende, in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 08 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Schulgelände in der Straße Waldweg ein. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu dem umzäunten Schulgelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam den Schuppen neben dem Hallenbad und stahlen diverse Werkzeuge. Zusammen mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise zu verdächtigten Personen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Brand in Wohnhaus+ Schwanewede. Am Sonntag geriet in der Straße Finkerei aus bislang unbekannter Ursache die Heizung eines Einfamilienhauses in Brand. Die Bewohner bemerkten gegen 10.50 Uhr, dass Rauch und Flammen aus der Heizung kamen. Vor dem Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte, konnte ein 46-jähriger Bewohner das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher ablöschen. Die Personen blieben bei dem Feuer unverletzt. Bei dem Brand wurde nur die Heizungsanlage beschädigt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Renault verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Straße Feldhorst schwer. Der Mann war gegen 16.30 Uhr auf der L149 in Richtung Osterholz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreiten. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Renault musste anschließend abgeschleppt werden. An dem Pkw und dem Baum entstand ein geschätzter Schaden von 4.500 Euro.

