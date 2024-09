Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht++Kraftstoff von Betriebshof gestohlen++Fahrzeuge am Badener Bahnhof beschädigt++Auf Schulbus aufgefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht+ Oyten. In der Bergstraße kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen aus Oyten und einem 33-Jährigen aus Bremen. Hintergrund für die Auseinandersetzungen waren private Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Bislang ist jedoch unklar, wie die Auseinandersetzung genau abgelaufen ist.

Nach ersten Abgaben des 40-Jährigen soll der 33-Jährige ihn auf einer Grundstückzufahrt angehalten haben, Pfefferspray in den Mercedes gesprüht und ihn anschließend geschlagen haben. Der 33-Jährige schilderte einen anderen Ablauf der Auseinandersetzung. Seinen Angaben zufolge soll der 40-Jährige mit seinem Mercedes auf ihn zugefahren sein, sodass er ihm mit einem Sprung ausweichen musste. Anschließend soll der 40-Jährige ein Messer aus seinem Pkw geholt haben.

Gegen die beiden Männer leitete die Polizei Ermittlungen und ein Strafverfahren ein. Nun werden Zeugen gesucht, welche die Männer gesehen haben und Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Oyten unter 04207-911060 zu melden.

+Kraftstoff von Betriebshof gestohlen+ Langwedel. Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 01 Uhr und 3 Uhr, kletterten unbekannte Täter über einen rückwärtigen Stacheldrahtzaun auf einen Betriebshof in der Straße Gerstenkamp. Aus einem Lkw stahlen die Täter mehrere hundert Liter Kraftstoff. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug über den Hirsekamp in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu Fahrzeugen der Polizei Langwedel unter 04232-934910 mitzuteilen.

+Fahrzeuge am Badener Bahnhof beschädigt+ Achim. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 07 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Am Badener Bahnhof. Sie zerstörten eine Seitenscheibe von einem VW und einem Ford. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuge. Ob sie etwas stehlen konnten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auf Schulbus aufgefahren+ Worpswede. Am Dienstagmittag, gegen 13.40 Uhr, kam es auf der Osterholzer Straße zu einem Auffahrunfall mit einem Schulbus.

Auf der K11 in Richtung Worpswede musste der 28-jährige Fahrer des Schulbusses abbremsen, da er von den Kindern abgelenkt und teilweise behindert wurde. Eine dahinter fahrende 59-jährige Fahrerin eines Mercedes bemerkte zu spät, dass der Bus abbremste und fuhr gegen das stehende Fahrzeug. Die 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Kinder im Bus und der 28-Jährige blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro. Der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden.

