Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Hoher Sachschaden bei Traktorbrand++Unfall zwischen Radfahrern+

Landkreis Osterholz (ots)

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, zwischen 11.20 Uhr und 13 Uhr, kam es in der Straße Auf dem Paß zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und stahlen diverse Wertgegenstände. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in dem Bereich der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Hoher Sachschaden bei Traktorbrand+ Holste. In der Landrat-Christian-Evers-Straße geriet am Mittwoch gegen 21.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand.

Der 67-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns wollte von einer Nebenstraße auf die Landrat-Christian-Evers-Straße abbiegen. Dabei fielen seine Frontscheinwerfer plötzlich aus und er hörte ein lautes Knallen. Als er von seinem Fahrzeug stieg, bemerkte er Feuer an seinem Zugfahrzeug. Ihm gelang es noch, den Anhänger von dem Traktor zu lösen und wegzurollen. Er blieb dabei unverletzt.

Ein Zeuge bemerkte zeitgleich das Feuer an dem Trecker und wählte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte ein Ausbrennen des Traktors jedoch nicht verhindern.

Der Anhänger blieb größtenteils unbeschädigt. Eine Abdeckplane aus Kunststoff war durch die Hitze leicht angeschmolzen. Ein Leitpfosten neben dem Traktor war ebenfalls durch die Hitze geschmolzen und wurde leicht beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 100.100 Euro geschätzt.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Fahrradunfall in der Schwaneweder Straße wurden eine 79-Jährige und ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt. Auf dem kombinierten Geh- und Radweg kamen sich die beiden auf ihren Fahrrädern entgegen und stießen zusammen. Das Mädchen war neben einer Freundin gefahren und hatte nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Das Mädchen und die Frau stürzten und verletzten sich leicht. Die 79-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell